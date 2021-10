È nelle mani di Giovanna Manzi che il direttore di TTG Italia, Remo Vangelista e la group brand manager divisione turismo e ospitalità di IEG Gloria Armiri hanno consegnato il premio di Personaggio dell'Anno - TTG Star per il 2021. La ceo di BWH Hotel Group Italia è riuscita a catalizzare il voto del mondo del turismo, attento a riconoscere e premiare chi ha voluto mettersi in prima fila per sostenere il comparto.

Ottimista e realista, manager con uno spirito imprenditoriale, Giovanna Manzi ha infatti saputo definire un piano di recovery nel momento più difficile, individuare le opportunità offerte nonostante la situazione critica e traghettare l’azienda attraverso i mesi più complessi.



Ha tenuto unita una vasta compagine fatta di albergatori e staff d’hotel, dipendenti e manager del gruppo, partner e collaboratori. Il risultato è che il network degli alberghi non solo ha tenuto, ma ha saputo consolidarsi grazie alla sua capacità di trasmettere fiducia.



Il podio

Alle spalle di Manzi si sono piazzati sul podio due rappresentanti di mondi diversi, il tour operating e gli enti del turismo, dando davvero la percezione di come il contest di TTG Italia coinvolga tutta la filiera. La piazza d'onore di TTG Star 2021 va a Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare. Terzo posto per Kyriaki Boulasidou, la direttrice dell’Ente nazionale ellenico per il turismo



Giovanna Manzi al momento della premiazione ha ringraziato “tutto il personale degli alberghi, che mi telefonava per farmi sapere di avermi votata. Abbiamo cercato di essere vicini a tutti loro nel periodo più duro, e mi ha fatto piacere che sia stato apprezzato il nostro sforzo”.