Vicenzaoro September, IEG: il business del comparto orafo-gioielliero riparte da qui

Con oltre 800 aziende presenti, un terzo delle quali provenienti dall’estero, si è aperta ieri Vicenzaoro September The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale dell’oreficeria e della gioielleria di Italian Exhibition Group. Un’edizione all’insegna della ripartenza, che si percepisce netta tra i padiglioni del quartiere fieristico vicentino. Protagonisti i segnali incoraggianti del mercato, che raggiunge già i livelli pre -pandemia, con l’export italiano in crescita del 2,8% nei primi cinque mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 e una previsione di rimbalzo del fatturato 2021 pari a +19,8%.

Il comparto orafo-gioielliero non si è mai fermato, dal momento che “Ha saputo innovare per rispondere ai cambiamenti in atto e le fiere ad esso collegate hanno dimostrato flessibilità e capacità di visione, scegliendo di ripartire in maniera sinergica”, ha affermato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, nel suo messaggio di saluto rivolto alle imprese del settore e agli organizzatori della manifestazione.



Quello che si è inaugurato ieri a Vicenza è un evento che si conferma luogo privilegiato di networking per gli operatori del settore, consentendo loro di ripartire dalla bellezza e di aprire una nuova stagione nel segno del business e della continua innovazione.



Tra gli espositori i grandi brand della gioielleria, da Damiani a Roberto Coin, da Fope a Crivelli e Fabergé, ma anche i leader nel campo dei macchinari, che tornano insieme a T.Gold, il salone internazionale per le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, e i più importanti rappresentanti del mondo dell’orologeria, che porteranno i propri pezzi più esclusivi a VO Vintage, evento dell’orologeria e gioielleria vintage di pregio, che parte oggi, 11 settembre, per concludersi lunedì 13 settembre.



La manifestazione ha accolto sin dalla prima mattinata un pubblico già numeroso e desideroso di fare business e che fino a martedì 14 settembre potrà attraversare i padiglioni in massima sicurezza, grazie all’applicazione del protocollo #SAFEBUSINESS by IEG e l’accreditamento GBAC STARTM, il programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per il personale gli ambienti fieristici.

Alla cerimonia inaugurale della manifestazione, sono intervenuti Lorenzo Cagnoni, presidente Italian Exhibition Group, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, Carlo Maria Ferro, presidente di Agenzia ICE, Cristina Franco, vicepresidente della Provincia di Vicenza, Claudia Piaserico, presidente Federorafi, Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto.