Turismo & Eventi: Meta entra a far parte della Confederazione Aepi

Meta (Meetings Events Tourism Association) entra a far parte della Confederazione Aepi, (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese) che ha istituito la commissione Turismo & Eventi, coordinata da Emilio Milano, presidente Meta.

Durante l’evento a Roma phygital “Turismo & eventi: il ruolo internazionale competitivo e transdisciplinare delle imprese”, Meta si è confrontata con Fabio Massimo Castaldo, vice presidente Parlamento Europeo, Alessandra Priante, direttore Regione Europa Unwto, Mino Dinoi, presidente Confederazione Aepi, ponendosi degli obiettivi prioritari tra i quali: fare rete, utilizzare al meglio i fondi del Pnrr per il turismo, cambiare la tipologia di comunicazione, più esperenziale ed emozionale, puntare ad un turismo di qualità e non di quantità, valorizzare sostenibilità e biodiversità.



“Vogliamo rappresentare e sostenere, insieme alle oltre 500mila imprese e ai 14mila professionisti confederali di altri comparti, gli interessi dell’industria del Turismo & Eventi presso le istituzioni nazionali e internazionali – afferma Annamaria Ruffini vice presidente Meta, relazioni internazionali - offrire supporto tecnico, formativo, consulenziale transdisciplinare per competere sul mercato nazionale e internazionale e valorizzare il Made in Italy”.