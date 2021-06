Territori & Italianità: domani il think tank per innovare l’organizzazione delle destinazioni turistiche

Sei tavoli tematici e un confronto tra oltre 40 professionisti delle destinazioni, amministratori locali e imprenditori per esaminare le migliori pratiche per dare una forte spinta per generare il cambiamento.

Si terrà domani 23 giugno la seconda edizione di Territori & Italianità: il think tank creato da Andrea Succi per esaminare come innovare l’organizzazione delle destinazioni turistiche. “Attraverso la seconda edizione di Territori e Italianità – spiega Succi - ci poniamo l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle tante professionalità pubbliche e private in Italia ed insieme potenziarne le opportunità di lavoro sui territori di appartenenza”.



I tavoli tematici affronteranno argomenti quali “Destination Management”, “Terra e Territori”, “Governance”, “Italianità”, “Europa”, “Imprenditorialità”. Altro momento interessante sarà la presentazione dello studio condotto dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in partnership con Territori e Italianità, e l'Università di Aalborg in Danimarca sull'impatto della pandemia di Covid-19 sulle destinazioni turistiche di sette paesi europei (Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito).