Il 'volto misterioso della Sardegna' svelato al trade attraverso un webinar

di Amina D'Addario

Oltre 7.000 nuraghi disseminati lungo l'isola, da visitare accompagnati dalle guide praticando sport ,o da scegliere come location di matrimoni memorabili. È su questo ricchissimo patrimonio culturale che ha acceso i riflettori 'Archeologika, il volto misterioso della Sardegna', webinar organizzato da TTG Italia per conto della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari.

Un appuntamento che ha voluto raccontare al trade curiosità e particolari inediti dell'isola e fornire strumenti utili a supporto della vendita. "Non vogliamo far dimenticare il prodotto balneare, ma - ha sottolineato Giuseppina Scorrano, responsabile promozione turistica del Centro servizi per le imprese della Camera di Commercio di Cagliari - dare motivi complementari o alternativi per visitare la Sardegna. In qualsiasi parte dell'isola c'è infatti un sito archeologico a portata di mano, un luogo rappresentativo della civiltà nuragica, su cui continuano ad essere fatte delle scoperte".



Un patrimonio unico al mondo da raggiungere anche praticando cicloturismo, trekking, escursionismo o arrampicate. "Molti di questi monumenti - ha aggiunto Scorrano - sono immersi in un paesaggio incontaminato e questo fa sì che nei pressi si possano praticare molti sport e attività all'aria aperta".

Il percorso di aggiornamento, riservato al b2b, ha anche visto la pubblicazione di una guida per consulenti di viaggio realizzata da TTG Italia.