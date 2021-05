Il Mice riparte: mirino puntato sul 2022

Fare sistema e lavorare per una promozione integrata, conciliando il dialogo tra pubblico e privato. Questa la base per la ripartenza del turismo italiano. Perché il 2022 dovrebbe essere l'anno della ripresa del comparto. Non solo parole, ma concretezza di intenti: questo quanto emerso durante un incontro, finalmente in presenza, fra alcuni dei player italiani attivi nell'ambito dell'industria di meeting e congressi.

Il Mice, che muove un giro d'affari pari a 20 miliardi di euro grazie a 13mila operatori che organizzano più di 400mila eventi, con un capitale di 42 milioni di presenze (il 40 per cento dei pernotti alberghieri è legato al Mice) paralizzato da più di un anno.



L'iniziativa, organizzata da Msc Crociere, Alitalia, Starhotels, AirPlus International e First Travel Italy, ha coinvolto alcuni fra i principali... (continua nella digital edition)