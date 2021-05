Restarting Mice: agenzie e fornitori a bordo di Msc Grandiosa per rilanciare il settore

di Paola Trotta

Prenderà il via il 9 maggio 'Restarting Mice, fare sistema per il turismo italiano' per la ripartenza del settore dei meeting e dei congressi. Si tratta di un comparto che in Italia muove un giro d'affari pari a 20 miliardi di euro grazie a 13mila operatori che organizzano più di 400mila eventi con 42 milioni di presenze.

Per la prima volta in presenza, i principali operatori del settore turistico italiano, tra cui Msc Crociere, Alitalia, Starhotels, AirPlus International e First Travel Italy, si incontreranno per discutere modalità, tempi e fattibilità della rimessa in moto del settore rispettando le normative disalute vigenti.



L'appuntamento totalmente covid-free, sarà su Msc Grandiosa in partenza da Genova il 9 maggio, che salperà alla volta di Civitavecchia. Tuttii partecipanti saranno sottoposti agli esami anti-Covid, prima di salire abordo secondo il protocollo sicurezza messo a punto da Msc. La tre giorni si chiuderà a Roma allo Starhotels Metropole.