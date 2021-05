Bmt riparte alla presenza del ministro del Turismo

Si terrà da venerdì 18 a domenica 20 giugno 2021 la ventiquattresima edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Le date sono state ufficializzate dall’organizzazione che ha incassato da ministro Massimo Garavaglia l’assicurazione della sua presenza all’inaugurazione delle fiera.

Bmt sarà la prima fiera in presenza prevista dal calendario Aefi dopo la ripartenza del settore che il Governo ha fissato per il prossimo 15 giugno.



Confermando la sua presenza, il ministro Garavaglia ha chiesto di far sì che la Borsa Mediterranea del Turismo possa considerarsi il vero punto di ripartenza del settore, raccogliendo attorno ad essa tutti gli attori della filiera per renderli partecipi dell’avvio della ricostruzione.



Alla Bmt sarà in vetrina l’isola di Procida, eletta Capitale Italiana della Cultura per il 2022 insieme a numerose Regioni italiane, Province, consorzi e operatori incoming. E poi tour operator ed agenzie di viaggi che avranno la possibilità di cogliere nella fiera una grande opportunità per riaccendere i motori a pochi giorni dall’apertura della stagione delle vacanze 2021. Insieme a loro è prevista la partecipazione dei tanti buyer internazionali selezionati da Enit che animeranno i workshop dell’incontro fra domanda estera ed offerta italiana.



La ventiquattresima edizione di Bmt potrà contare inoltre sulla storica partnership con MSC Crociere con azioni di marketing congiunte a favore delle agenzie.



“Quello con il ministro Garavaglia è stato un incontro molto costruttivo, utile non solo per le rivendicazioni delle imprese di settore in difficoltà a causa della pandemia ma anche per pianificare le strategie per la ripresa” ha detto l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri (nella foto).