Nasce Uvet Events: così il Gruppo di Patanè si rafforza nel mercato degli eventi

Si chiama Uvet Events la nuova divisione del Gruppo Uvet nata dalla fusione di Uevents e Econometrica. L’unione della società guidata da Laura Garbarino e dell’azienda attiva nell’editoria e negli eventi fondata e gestita da Gian Primo Quagliano consentirà al Gruppo guidato da Luca Patanè di rafforzare la sua posizione nel mercato degli eventi.

Attraverso la nascita di una singola divisione, il Gruppo Uvet potrà contare su un’unica cabina di regia e di gestione per la conduzione delle linee di business legate alla progettazione di eventi, convention, viaggi incentive e attività di formazione aziendale.



“L’obiettivo della fusione tra Uevents ed Econometrica è potenziare la divisione che già nel 2021, in un momento di grande incertezza globale, ha progettato e organizzato tantissimi eventi digitali per grandi e prestigiose aziende italiane e internazionali – commenta in una nota Laura Garbarino, amministratore delegato di Uvet Events -. Grazie a questa operazione e alla nascita di Uvet Events puntiamo a rafforzare ulteriormente la divisione del settore eventi del Gruppo Uvet”.



“Crediamo molto nel settore degli eventi e durante questo periodo non ci siamo mai fermati - aggiunge Patanè, presidente del Gruppo Uvet -. Uvet Events è il risultato di una sinergia strategica fra due società del Gruppo che, attraverso la condivisione e la valorizzazione di risorse e competenze, consentirà una contaminazione utile nell’ottica di una crescita del business nel settore eventi”.