Iata, posticipato a ottobre il meeting annuale

Slitta a ottobre il 77esimo Iata Annual General Meeting and World Air Transport Summit. L’annuncio arriva direttamente dall’International Air Transport Association.

L’evento, inizialmente programmato dal 27 al 29 giugno, si terrà dal 3 al 5 ottobre 2021 a Boston, nella sede di Jet Blue Airways.



“Crediamo che sia fondamentale fare tutto il possibile per incontrarci faccia a faccia come industria - spiega in una nota Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata -. In questo modo si affermerà che le compagnie aeree possono collegare in sicurezza il mondo, dimostrare la resilienza del nostro settore e confermare il valore inestimabile degli incontri di persona, facilitati dall’aviazione”.