Viaggi d'affari: l'hotellerie pronta a accogliere di nuovo gli ospiti

Gli hotel si preparano per il ritorno dei viaggi d'affari. A ITB Berlin Now il business travel e il Mice sono temi importanti. "Molti indicatori evidenziano che le persone si stanno stancando della comunicazione digitale e desiderano incontri personali - afferma Martina Eggler, general manager di Atg Travel Deutschland -. Quasi tutti, nel nostro settore, confermerebbero che alcuni incontri devono essere solo di persona, e spero che presto sarà così".

L'industria alberghiera vuole, quindi, farsi trovare pronta per la ripartenza, mantenendo rigorosi standard di igiene e monitorando il loro rispetto. "Applicare l'igiene è nel nostro Dna e costituiva già una parte importante della nostra attività prima della pandemia - sottolinea Marina Christensen, responsabile vendite di Bwh Hotel Group Central Europe -. Siamo molto ben preparati per iniziare a ricevere ospiti di nuovo e stiamo facendo tutto il possibile per rendere il viaggio il più sicuro possibile".



I dubbi sul restarting restano comunque. "Non sono del tutto certo che torneremo alla situazione del 2019 - dice prudentemente Christoph Carnier, senior director travel, fleet & events di Merck Kgaa e presidente della German Travel Management Association (Vdr) -, ma gli incontri tra le persone sono estremamente importanti anche per una maggiore flessibilità nel business. Un buon affare richiede l'interazione personale, e sono convinto che molte soluzioni geniali siano nate solo perché precedute da incontri di persona".



Fiduciosa Dominika Rudnick, director key account management & Consortia for Deutsche Hospitality: "Presto ci si potrà rivedere di persona, ricreando fiducia e rinsaldando i rapporti. Sono certa che, una volta tolte le restrizioni, ci sarà un grande boom, e tutti riprenderanno a viaggiare". S. P.