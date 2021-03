È programmata da giovedì 1 a domenica 4 luglio 2021 l’edizione estiva di RiminiWellness, l’appuntamento organizzato da IEG - Italian Exhibition Group dal vivo e in massima sicurezza nel quartiere fieristico di Rimini.

Una manifestazione ormai iconica che attira insieme alle aziende leader del settore - 400 quelle dell’ultima edizione - anche i top player del largo consumo, dall’industry del food a quella del digitale. Oltre ai top media del Paese.



RiminiWellness Summer Edition sarà una kermesse ricca di eventi e garantirà momenti di business e formazione per gli operatori professionali nell’area Pro.Fit, e occasioni di puro e sano divertimento per la community di sportivi e appassionati nel mondo Fun. Tornano nel 2021 i focus verticali di RiabiliTec, Pilates Juction e Riministeel. E torna, attesissimo, FoodWell Expo.



Le cifre del settore

RiminiWellness si rivolge a un settore che sul territorio nazionale impiega oltre 120mila addetti e conta 18 milioni di praticanti e appassionati (Fonte: Istat – Coni – Federazione Italiana Fitness).

Secondo la ricerca di Ifo - International Fitness Observatory, l’impatto delle chiusure causate dalla pandemia ha colpito il comparto causando mancati incassi tra l’80 e il 90% di 1 miliardo di euro nella proiezione annuale. Proprio per questo il settore attende la grande kermesse riminese per ritrovare il suo pubblico, trade e consumer, lanciare e testare nuovi prodotti, fissare un punto certo di ripartenza.



Wellness Talks

E prima della Summer Edition in presenza, i riflettori si accendono sui Wellness Talks in programma tra il 30 marzo e il 27 aprile prossimi. Quattro webinar a cura di RiminiWellness in partnership con Assosport in cui i protagonisti del mondo fitness si confronteranno sui temi di attualità, tra evoluzioni digital e nuovi atteggiamenti del consumatore (il programma completo sarà su www.riminiwellness.com).