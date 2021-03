‘One-to-One Business Meetings’, a marzo l’evento virtuale di Brand Usa

Quattro giorni di incontri virtuali tra travel partner statunitensi e operatori europei. Partirà lunedì 15 marzo ‘One-to-One Business Meetings’, l’iniziativa ideata da Brand Usa, l’organizzazione per la promozione turistica degli Stati Uniti.

L’evento si svolgerà sulla piattaforma Brand Usa Global Marketplace fino a giovedì 18 marzo e offrirà l’opportunità di entrare in contatto con key players internazionali interessati agli Stati Uniti e al suo ventaglio di destinazioni, prodotti e servizi, attraverso una serie di appuntamenti combinati.



Durante l’evento virtuale la sala ‘Video On-Demand’ del Brand USA Global Marketplace metterà in evidenza i nuovi aggiornamenti di mercato, con approfondimenti che interessano il settore dei viaggi e le possibili strategie di recovery.



“Dopo il successo di eventi passati, tra cui ‘Brand Usa Travel Week Europe 2020’, ‘One-to-One Business Meetings’ offrirà ai partner statunitensi un'ulteriore spazio di incontro con i principali tour operator con cui mantenere vivo il dialogo per la promozione di viaggi negli Stati Uniti”, spiega in una nota Tom Garzilli, chief marketing officer di Brand Usa.



Incontri e registrazioni

Durante i quattro giorni sarà possibile effettuare fino a otto appuntamenti quotidiani della durata di circa 15 minuti, assegnati sulla base di una scelta reciproca e delle disponibilità di entrambe le parti. Queste ultime potranno infatti selezionare il numero di giorni e gli orari a cui partecipare durante l’evento.



Gli operatori possono accedere gratuitamente al Brand Usa Global Marketplace. La preregistrazione e la selezione delle preferenze per gli appuntamenti one-to-one sono richieste e devono essere completate entro venerdì 5 marzo 2021. Ulteriori informazioni sul programma e le modalità di registrazione sono disponibili sul sito di Brand Usa.