Alula: inaugurata la mostra fotografica a Milano

Una mostra fotografica open air e gratuita per mostrare la ricchezza storica e archeologica di Alula, regione nord-ovest dell'Arabia Saudita: si intitola "Alula - Journey Through Time" l'iniziativa voluta dalla regione saudita, con il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione della Reale Ambasciata dell'Arabia Saudita.

Lungo corso Vittorio Emanuele II a Milano, da oggi e fino al 28 marzo, ci sono 30 pannelli con gli scatti del fotografo Robert Polidori e le didascalie di Romolo Loreto, uno dei massimi esperti italiani di archeologia saudita. L'idea è offrire ai visitatori la possibilità di intraprendere un viaggio geografico e nel tempo, osservando le fotografie e approfondendo gli aspetti archeologici attraverso i contenuti digitali raggiungibili tramite Qr Code.



"Ci auguriamo che i cittadini milanesi possano dare voce al loro desiderio di viaggiare nel 2021, non ho dubbi che questa mostra fotografica ispirerà la scoperta di una delle destinazioni culturali più rilevanti del mondo", è il commento di Phillip Jones, chief destination management and marketing officer di Royal Commission for Alula. O. D.