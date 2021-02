Convention Bureau Italia, webinar con Value China per il Mice

Convention Bureau Italia ha stretto un accordo di collaborazione con Value China, la business unit del gruppo Neosperience per il mercato cinese, che, grazie anche alle partnership con i maggiori player del settore digitale, è in grado di fornire soluzioni tecnologiche avanzate, atte a favorire i rapporti degli operatori Mice italiani interessati al mercato cinese.

L’intesa, si legge su Hotelmag, ha l’obiettivo di creare strumenti efficaci per aiutare il network CbItalia ad acquisire, comprendere e fidelizzare i clienti cinesi in vista della ripresa del Mice post-covid. In programma, a breve, il primo webinar riservato ai soci, per migliorare le proprie conoscenze e competenze sul mercato cinese.



“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trovare servizi innovativi per assistere i nostri clienti in un mercato in continuo cambiamento ed evoluzione come quello cinese – dichiara Luca Qiu, ceo di Value China -. La collaborazione con Convention Bureau Italia permetterà agli associati di conoscere meglio questo mercato e di farsi trovare pronti alla ripresa del turismo congressuale in uscita dalla Cina”.



“Parallelamente alle attività che dedicheremo ai mercati storicamente più forti, abbiamo percepito la necessità di guardare anche ai mercati più lontani, ma che presentano grandi potenzialità – spiega Tobia Salvadori, direttore CbItalia -. È ormai chiaro come la Cina sia una fonte di business interessantissimo, un mercato che però conosciamo ancora poco e che necessita di grande preparazione e programmazione”.



Nelle prossime settimane Value China organizzerà un webinar riservato ai soci CbItalia, realizzato per approfondire la conoscenza del mercato cinese da parte dei supplier italiani. Tra i vari argomenti: il contesto culturale, la trasformazione del settore Mice cinese post-Covid, l’ecosistema digitale cinese e gli ultimi trend di mercato.