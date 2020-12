Federcongressi&eventi aderisce a Federturismo Confindustria

Federcongressi&eventi entra in Federturismo Confindustria. L’associazione della meeting industry a deciso di aderire al polo turistico confindustriale per affermare “che gli eventi, siano essi congressi, convention, incentive, meeting, esposizioni, sono una vera propria industria per l’economia italiana” dice la presidente di Federcongressi&eventi, Alessandra Albarelli.

“La crisi generata dalla pandemia ha portato a un’accelerazione nel percorso di cambiamento – aggiunge -, evidenziando la necessità di essere coesi con il sistema produttivo nazionale, rappresentato da Confindustria, e di fare rete con tutti gli operatori della filiera dell’accoglienza che sono in Federturismo”.



La meeting industry è un settore che genera un indotto di circa 65 miliardi di euro con un impatto diretto sul Pil di 36,2 miliardi di euro/anno e che impiega 569mila addetti.



“È con grande piacere – dice la presidente di Federturismo, Marina Lalli - che accolgo tra i nostri soci un’associazione che rappresenta un settore trainante del turismo, che offre un significativo contributo alle economie locali in termini economici contribuendo alla creazione di valore per le imprese e per la collettività e che promuove all’estero l’immagine dell’Italia coinvolgendo tutta la filiera: dagli alberghi, ai centri congressi, ai catering, agli organizzatori di eventi, ai trasporti solo per citarne alcuni”.