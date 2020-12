L’allungamento della stagione turistica e la creazione del prodotto saranno al centro della quinta edizione di Meet Forum (Mediterranean European Economic Tourism Forum), al via venerdì 11 dicembre. L’appuntamento annuale ideato e organizzato da Portale Sardegna, in collaborazione con Sardegna 2050, vedrà la media partnership di TTG Italia e si svolgerà in modalità digitale con un innovativo modello, che consentirà l’interazione.

Al centro del dibattito il processo di creazione del prodotto turistico, a partire dall’emersione degli attrattori latenti fino all’assemblamento in prodotti turistici commercializzabili.



Chi parteciperà

Tra i relatori che parteciperanno all’evento: Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel Group; Fabio Brigante, head of Mid & Small Caps Origination, Equity Primary Markets di Borsa Italiana; Josep Ejarque, direttore scientifico del Master Turismo & Hospitality Management presso 24ORE Business School; Marco Corradino, ceo di Lastminute.com Group; Franco Grasso, founder di Franco Grasso Revenue Team; Lorenzo Lagorio, country manager di Easyjet Italia; Davide Maggi, founder di Cesarine; Luca Moschini, managing director di Trentino holidays Srl; Mauro Piccini, founder di All Street srl ed ex presidente di Alpitour Hotels & Resorts; Antonio Sciuto, svp - Office of the ceo, Salesforce.