Come e dove andrà il mercato turistico italiano nel 2021? Quale sarà ‘la nuova normalità’ dell’industria dei viaggi? Questi alcuni dei temi che saranno affrontati domani, 2 dicembre, nel corso dell’evento ‘Spagna Virtuale VR-Spagna-2020’ innovativo workshop in format virtuale, organizzato da Turespaña, che vedrà la partecipazione del direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, in qualità di keynote speaker.

A partire dalle 9.30 il direttore di TTG traccerà i nuovi scenari che andranno a delinearsi nei prossimi mesi, facendo il punto su come cambierà la domanda dei viaggiatori e su quali destinazioni si focalizzeranno le attenzioni del mercato.



L’evento

L’intervento del direttore di TTG Italia aprirà così la seconda giornata di lavori dell’evento virtuale online di Turespaña, che si rivolge ai professionisti del travel b2b, ma anche al pubblico finale, riproponendo in modo virtuale e immersivo l’esperienza di una fiera e di un convegno fisico sul turismo, con webinar e occasioni di confronto tra gli operatori del settori.