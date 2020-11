TTG Italia si conferma una bussola per il mercato del turismo e per i viaggiatori. Nei primi 9 mesi del 2020 questa agenzia di stampa ha visto una crescita senza precedenti, con un raddoppio degli utenti unici.



ttgitalia.com, i cui dati sono certificati da Anes (Associazione Nazionale Editoria di Settore), ha registrato infatti un totale di 4,1 milioni di utenti unici nel periodo compreso tra gennaio e settembre del 2020, pari a un incremento del 103,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Gli altri indicatori

Le sessioni (8.2 milioni) hanno sfiorato il raddoppio, con un +93,78% anno su anno. Le pagine viste, sempre nei primi 9 mesi, hanno registrato invece una progressione del 75,84%, arrivando a quota 15 milioni.



TTG Italia si è dimostrata dunque un canale fondamentale di informazione in questi mesi particolarmente difficili per il mondo del turismo, con una crescita dei numeri che testimonia chiaramente come questa agenzia di stampa sia diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori ma anche per gli utenti finali e gli appassionati di viaggi.



Dietro le quinte

Una serie di risultati raggiunti grazie all’impegno di tutta la redazione, guidata dal direttore responsabile Remo Vangelista, e all’attenzione alle diverse tematiche che compongono il complesso mondo del turismo. Determinante è stata sicuramente la volontà e la capacità di rispondere alle esigenze dei lettori, seguendo da vicino gli aggiornamenti sulle normative fiscali e il mondo della finanza, oltre ad aggiornare costantemente il mercato del turismo e i viaggiatori sulle nuove rotte delle compagnie aeree e le novità di prodotto.



Il tutto senza dimenticare curiosità e informazioni utili per chi è in viaggio o per chi lavora nel settore travel.

Ma il principale ringraziamento per i risultati degli ultimi 9 mesi va sicuramente ai nostri lettori, che continuano ogni giorno ad accordare la loro fiducia all’informazione targata TTG Italia.