Un turismo che ha voglia di ripartire quello che ha affollato i padiglioni di Rimini Fiera per TTG Travel Experience. La manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, unico evento internazionale del turismo b2b del 2020, ha dimostrato quanto, nonostante tutto, il settore stia cercando in ogni modo strategie per superare l’emergenza Covid-19 e guardare al domani.

Tanti i protagonisti di questa edizione, per molti aspetti insolita: da Simona Ventura, che ha aperto con gran professionalità la prima giornata, al presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, che ha introdotto i lavori della tre giorni.



E poi ancora, tra i tanti, il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca, le cui parole sono tuonate nei padiglioni della Fiera di Rimini, il neo presidente di Astoi, Pier Ezhaya, ed Enrica Montanucci, agente di viaggi e vincitrice del premio TTG Star 2020 – Personaggio dell’Anno.



