TTG Travel Experience: bilancio positivo per l’evento IEG a Rimini

Grande soddisfazione. È stato questo il sentiment comune nel corso di TTG Travel Experience. La tre giorni di Rimini Fiera organizzata da Italian Exhibition Group si è chiusa venerdì scorso e si è confermata il vero cuore pulsante dell’industria turistica. L’unico marketplace dove gli operatori turistici hanno potuto incontrarsi e confrontarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia a livello globale. TTG è infatti stato il primo evento fisico a livello internazionale del 2020, e da qui il settore ha lanciato concreti segnali di riprogettazione per quello che sarà il turismo degli anni a venire.

Insieme a Regeneration! by SIA e SUN, l’evento si è svolto su 15 padiglioni del quartiere fieristico con la presenza di oltre mille espositori e una buona affluenza di pubblico. Una edizione dunque molto attesa, di forte impatto emozionale, anche e soprattutto in un momento economico complesso come l’attuale. Dinamica nella proposta, con tutti gli espositori che hanno raccontato città, territori ed esperienze come mai prima.



“Popolata, con una calorosa risposta di presenze professionali - si legge in una nota di IEG -, con operatori desiderosi di ritrovarsi e una piattaforma digitale - dedicata ai buyer di Paesi dai quali era problematico raggiungere l’Italia – tramite la quale è stato garantito il matching con gli espositori. Tutto ciò in piena sicurezza, nel totale rispetto delle norme governative, seguendo il protocollo #safebusiness by IEG”.



Il monito del settore

Da TTG si è levato un chiaro monito: il mondo vuole viaggiare per tornare in Italia, il sistema perciò deve essere sostenuto con politiche economiche efficaci. Il prodotto di viaggio che piacerà non sarà infatti più quello percepito come ‘uguale a se stesso nel tempo e nel luogo’, ma trasformabile grazie all’abbattimento delle barriere temporali consentite dalla tecnologia. I circa 150 eventi distribuiti nelle otto “arene” durante i tre giorni di manifestazione, ispirati dalla Vision 2020 “Think Human”, hanno gettato le basi per i nuovi obiettivi sul 2021.