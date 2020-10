Pier Ezhaya, Astoi: “La tenacia batte la crisi”

"Direi addirittura che si respira un'atmosfera frizzante". Il ritorno di Astoi a TTG Travel Experience dopo l’assenza di qualche anno coincide con il momento più difficile per il settore. Eppure il ruolo della fiera, proprio in questa situazione, si conferma fondamentale, come rileva il presidente Pier Ezhaya, in una delle prime uscite ufficiali nel nuovo incarico. "È la dimostrazione che la fiducia vince sulla paura, la tenacia batte la crisi. Era la prima occasione in cui il comparto era chiamato di nuovo a relazionarsi e abbiamo dimostrato spirito di coesione, c'è stato un interscambio forte tra gli operatori”.



