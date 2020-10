Luca Patanè, Fto: “Il contatto umano è indispensabile”

"Dopo questi mesi di sacrifici ed eventi drammatici anche io, che sono sempre venuto a Rimini, ero curioso di vedere come sarebbe andata. Non mi aspettavo tanto interesse nei dibattiti e verso i contenuti proposti, che invece sono stati elevati. Segno che tutti gli operatori presenti desiderano crescere, sono qui per formarsi, vedere se ci sono opportunità e capire come sarà il futuro. Un messaggio iper incoraggiante". Così il commento di Luca Patanè, presidente di Fto. "Questo appuntamento ha dimostrato che qualunque piattaforma tecnologica non spegne la voglia di vedersi e di guardarsi negli occhi. Non è un luogo comune: il contatto è indispensabile".

