Servono mesi, non settimane, per allestire una fiera. Quando l'organizzazione di TTG Travel Experience si è messa in moto per l'edizione 2020, sembrava un'impresa quasi impossibile. Ma adesso tanti operatori sono stati a Rimini e dalle voci raccolte fra gli stand si ricava un'impressione univoca: la scommessa è vinta.

Nei corridoi si è percepita la soddisfazione per essere qui. Lo sa bene, tra i tanti, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che ha scelto di organizzare l'assemblea annuale della federazione proprio in concomitanza con TTG. "Appena arrivato ho visto coda agli ingressi, un grande segnale. Ci è voluto coraggio, ma è la dimostrazione che si possono organizzare eventi in sicurezza e per questo occorre ringraziare il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni. Per quanto riguarda Federalberghi il riscontro è stato inatteso, visto che siamo riusciti a portare qui 170 albergatori".



Le voci dei partecipanti all'edizione 2020 di TTG Travel Experience nell'inchiesta pubblicata sul Today distribuito in fiera, anche online sulla Digital Edition