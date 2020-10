TTG Travel Experience, l'importanza di essere in fiera

Hanno raccolto la sfida, certi che sia necessario ripartire e desiderosi di trasmettere al mercato un messaggio di fiducia nel futuro e di volontà di non restare più alla finestra ma di impegnarsi in iniziative concrete. Perché il tempo di "stare fermi e attendere una risoluzione della crisi" è inevitabilmente finito e se si vuole salvare quel che resta della stagione turistica 2020-2021 occorre fare presto. E soprattutto pianificare, scambiarsi opinioni, trovare strategie che traghettino le aziende della filiera - dai tour operator alle dmc, dagli agenti di viaggi ad albergatori e fornitori di servizi - verso quella "nuova normalità" da molti invocata. Proprio per questo sono mole le aziende che hanno deciso di aderire al progetto di TTG Travel Experience, una delle prime fiere a livello mondiale ad essere confermate.

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link