Astoi ritorna al TTG di Rimini. Ezhaya: “Un segnale forte per il mercato”

“TTG Travel Experience è certamente l'occasione giusta per lanciare un messaggio alle istituzioni e per trasmettere fiducia al mercato. La partecipazione alla manifestazione, in un momento così complesso, rappresenta il modo più efficace per dare un segnale forte ed esplicito al comparto”.

Pier Ezhaya, presidente di Astoi Confindustria Viaggi, annuncia così il ritorno dell’associazione alla manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, che si terrà a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre. Un ritorno a distanza di alcuni anni dall’ultima edizione, che avviene in un momento congiunturale senza precedenti, che sta minando gravemente la vita di tutte le imprese appartenenti alla filiera turistica.



Le motivazioni

Una presenza, quella di Astoi che farà leva “sul valore e l'importanza dell'intera filiera – prosegue Ezhaya -, sulla necessità di fare squadra e di presentarsi uniti nei confronti di consumatori, istituzioni e media. La nostra associazione da sempre si pone come obiettivo prioritario quello di riportare il sistema turistico ai livelli che gli competono, per il peso economico-occupazionale che detiene e per il valore socioculturale che ricopre".



Lo stand Astoi sarà situato nel padiglione A3/stand 150-171- Corsia 4. Saranno presenti il neoeletto presidente Pier Ezhaya, i due vicepresidenti, Andrea Mele e Marco Peci, numerosi rappresentanti del consiglio direttivo, il direttore generale e molti associati. Prevista anche una conferenza stampa dal titolo: "Astoi. Il ruolo dell'Associazione nella gestione della crisi Covid-19, analisi della situazione, programmi e obiettivi futuri" che si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 10.30 presso la Sala Diotallevi della Fiera di Rimini.