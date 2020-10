Se la destinazione Italia sarà la grande protagonista dell’edizione 2020 di TTG Travel Experience, non mancherà l’impronta internazionale che negli anni passati ha caratterizzato l’appuntamento di Rimini. All’evento organizzato da Italian Exhibition Group - che si terrà nel quartiere fieristico di Rimini dal 14 al 16 ottobre in contemporanea con ‘Regeneration! By SIA’ e con SUN - saranno infatti presenti come espositori alcune destinazioni internazionali e un’ampia rappresentanza di buyer esteri. Nel padiglione A1 ci saranno gli stand di mete europee come Malta, Grecia, Slovenia (che sarà partner di BeActive), Gran Canaria o Visit Brussels, mentre il lungo raggio vedrà la presenza di Cearà, Maldive, Giappone, Procolombia e Cina, oltre all’associazione Visit Usa. Inoltre esporranno anche mete del calibro di Israele e Marocco.

Il servizio completo con le novità sulla manifestazione nel numero odierno di TTG Magazine, anche online a questo link.