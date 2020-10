Future is now!: il messaggio di Startup Turismo a TTG Travel Experience

Un segnale forte di ripartenza: così l'Associazione Startup Turismo, realtà no profit che conta al suo interno 130 startup del settore travel e hospitality, ribadisce la propria presenza a TTG Travel Experience.

"Mai come quest'anno crediamo sia importante mettere l'accento sul lavoro delle startup del turismo - spiega la presidente Karin Venneri -, portatrici di quella innovazione, resilienza e capacità di adattamento oggi più che mai necessarie per supportare il settore nelle sfide che dovrà affrontare".



Con 30 startup presenti nell'Area Next e 20 appuntamenti tra panel e speach, l'Associazione ha scelto di lanciare come messaggio "Future is now!", riprendendo il pay off di TTG Travel Experience "Think Future".



L'intento, sottolinea la manager, "è ribadire che se si svuole parlare di futuro, bisogna sicuramente rivolgere lo sguardo alle startup e alle loro soluzioni". O. D.