Flessibilità e tecnologia, ecco le soluzioni della meeting industry per ripartire

Investimenti tecnologici, tracciabilità dei partecipanti, flessibilità delle condizioni contrattuali e propensione verso gli eventi ibridi. Sono queste le innovazioni adottate dalla meeting industry e su cui ha puntato i riflettori il webinar "Ripartiamo! Idee e soluzioni per tornare ad incontrarsi" organizzato da Federcongressi.

"Per instillare fiducia al mercato - ha spiegato Laura Baroncelli, regional director of sales Europe di Starhotels - abbiamo adottato buon senso e flessibilità nella gestione contrattuale. Quando, ad esempio, ci accordiamo per eventi di dimensioni contenute, diamo la possibilità di cancellare fino a sette giorni prima".



Ma diverse sono anche le innovazioni che, secondo Fabio De Santis, event & conference director IEG, rimarranno anche finita l'emergenza sanitaria: "Lo streaming è una dotazione nuova destinata a diventare strutturale, un plus che consentirà anche in futuro di collegare più persone nel mondo". E stesso discorso, ha aggiunto, per la tracciabilità delle persone, oggi vista come "un onere dettato dalla pandemia, ma domani opportunità di sviluppo". A. D. A.