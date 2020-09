TTG Travel Experience: il programma di Think Future nelle 8 Arene

Otto arene, oltre 180 eventi in totale distribuiti nelle tre giornate e un panel di più di 200 relatori di altissimo livello. Sarà particolarmente ricco il programma di Think Future che animerà l’edizione 2020 di TTG Travel Experience, l’appuntamento b2b dedicato alla travel industry organizzato da Italian Exhibition Group è previsto dal 14 al 16 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera e si terrà in contemporanea a SUN e a ‘Regeneration by SIA’.

Le arene saranno distribuite lungo tutti i padiglioni e la metà farà capo a TTG: sono previste la Italy Arena, la Global Village Arena, la Be Active Arena e l’Emilia Romagna Sport Arena. Due gli spazi all’interno di SUN, una dedicata al camping con Faita e uno a tutto ciò che ruota interno al tema Beach. Per ‘Regeneration’ ci sarà la Design Arena, mentre chiude l’elenco la Main Arena, posizionata anche quest’anno nella rotonda della hall centrale.



A fare da filo conduttore il tema portante della manifestazione, ovvero Think Human, pensato per dare il massimo risalto alla componente umana in ogni suo aspetto. In programma contenuti ispirazionali e formativi, talk tra esperti e aziende, case history e dibattiti tra operatori, per progettare in fiera il futuro del turismo e dell’ospitalità.





Il programma completo delle Arene insieme a tutte le informazioni relative a TTG Travel Experience nonché per gli accrediti online sono disponibili nel sito dedicato a questo link.