Proseguono le operazioni per gli accrediti online per la prossima edizione di TTG Travel Experience. L’appuntamento b2b dedicato alla travel industry organizzato da Italian Exhibition Group è previsto dal 14 al 16 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera e si terrà in contemporanea a SUN e a ‘Regeneration by SIA’.

Le modalità per potersi registrare e scaricare il badge per potere accedere all’evento restano invariate rispetto agli anni scorsi. È sufficiente accedere alla sezione dedicata del sito a questo link e, dopo essere entrati nell'area riservata e avere confermato i propri dati, completare le operazioni per ricevere il documento da esibire all’ingresso e bypassare le code.



In arrivo l'app

Nei prossimi giorni, inoltre, verrà rilasciata la nuova versione dell’app dedicata alla manifestazione e scaricabile dai principali store online. Nella app sarà poi disponibile a breve l’elenco degli espositori presenti in fiera e il catalogo, che quest’anno non sarà più distribuito in formato cartaceo.



Tutte le informazioni sulla fiera sono disponibili sul sito dedicato www.ttgexpo.it