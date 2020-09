TTG Travel Experience: The Visibile Invisible il tema della Vision TTG by IEG 2021

Si rinnova come ogni anno l’analisi TTG dei segnali in arrivo dal mondo del consumo. The Visible Invisible è il tema della Vision TTG by IEG 2021, quello che dovrà guidare le strategie di innovazione di prodotto future, indubbiamente segnate dalla generale situazione sanitaria, sociale ed economica. Lo studio sarà presentato nel corso della prossima edizione di TTG Travel Experience, l'appuntamento per l'industria del turismo organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre in contemporanea con SUN e 'Regeneration by SIA'.

Lo spazio reale della vacanza – elemento visibile del prodotto – dovrà adattarsi ai nuovi ‘spazi mentali’ del viaggiatore, invisibili ma capaci di pilotare le nuove scelte in direzione di un concetto di ben-essere del tutto nuovo. Non saranno dunque più il wellness inteso come forma fisica oppure la tradizione ‘buona’ e da preservare a calamitare i turisti, ma una concreta dimostrazione di attenzione e cura da parte degli operatori dell’industria dei viaggi e della promozione territoriale, nei confronti della tracciabilità dei prodotti – in senso molto ampio ed esteso -, della competenza, della scientificità e misurabilità di quanto si offre e si promette, di nuove forme di solidarietà e ‘dono’ attivabili anche attraverso il consumo.



Tutto questo verrà approfondito nell’incontro in Main Arena, con suggerimenti e consigli appositamente concepiti per il comparto.



Tutte le informazioni su TTG Travel Experience e il programma della manifestazione sono disponibili sul sito della fiera a questo link.