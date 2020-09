Webinar Cb Italia, focus sui mercati esteri

Convention Bureau Italia lancia una nuova serie di appuntamenti digitali specifici per ciascun mercato internazionale: “What Buyers Want: Focus on”.

Avranno una durata di circa 45 minuti e saranno disponibili sulla piattaforma Zoom e in diretta live sul profilo Facebook di CbItalia.



Il programma, si legge su Hotelmag, si articola in cinque webinar. Prima data è l’8 settembre, alle 11.30, con focus sul Regno Unito, mentre il 17 settembre sarà trattata la Germania. Il mese prossimo, invece, sono in calendario la Francia, l’8 ottobre, il Belgio, il 20, e gli Stati Uniti il 22 ottobre.



Utilità, pragmatismo e insight realistici e pratici finalizzati a ottenere risultati tangibili sono i cardini su cui Cb Italia ha messo a punto questa nuova edizione di “What Buyers Want: Focus On”, con l’obiettivo di renderla efficace e mirata grazie alla differenziazione dei mercati internazionali.