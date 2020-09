IEG, Koinè raddoppia: a ottobre la digital preview, l'evento fieristico nel 2021

In seguito ad un'attenta analisi dello scenario e delle dinamiche interne ed esterne al settore condivisa in filo diretto con il mercato e i principali operatori internazionali della filiera religiosa, Italian Exhibition Group rimodula l'edizione 2020 di Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts. Le occasioni di incontro per il settore raddoppiano: nasce Koinè Digital Preview il 26 e 27 ottobre, che anticipa l’evento in fiera nel quartiere IEG di Vicenza dal 7 al 9 marzo 2021.

Un’offerta che prevede la nascita di un ciclo di appuntamenti tematici creati ad-hoc per portare online i temi dell'edizione 2020 dell'evento fieristico e congressuale che dal 1989 rappresenta la manifestazione più prestigiosa e innovativa nel panorama internazionale per gli operatori del culto. Una variazione condivisa con il mercato, che colloca l'evento in presenza in largo anticipo sulle festività pasquali dell’anno venturo, un orizzonte temporale strategico e funzionale alle dinamiche del settore.



La ripresa del calendario fieristico in massima sicurezza, garantita dal protocollo #SAFEBUSINESS e da una serie di interventi che riconducono interamente a IEG lo sforzo organizzativo, si avvale di nuovi format che integrano gli strumenti e le tecnologie digitali, accelerando un processo già avviato che amplifica le possibilità di matching tra realtà produttive e interlocutori internazionali limitate dai protocolli di incoming dall’estero.



Con Koinè Digital Preview nasce una nuova piattaforma ad alta possibilità di fruizione che anticipa il confronto tra i massimi esperti di settore con il mercato, ma soprattutto attraverso la quale poter istituire un hub innovativo a disposizione dei protagonisti della produzione sacra Made in Italy nel contatto con gli operatori internazionali, grazie alle sessioni dedicate alla presentazione delle più recenti novità della produzione nazionale e internazionale per la liturgia, gli articoli e gli oggetti devozionali, per l'arredo e l'edilizia dei luoghi sacri.



In Koinè Digital Preview si affronteranno i temi dell’attualità di settore, un’occasione di confronto tra i principali player per fissare le linee della ripartenza: dall'architettura sacra e la necessità di riprogettare i luoghi della fede all'evoluzione del turismo spirituale a conclusione di una stagione fortemente colpita dalla pandemia, fino all'edilizia di culto e i progetti di dismissione e riutilizzo del patrimonio ecclesiastico.



Realizzati dal Comitato Scientifico di Koinè Ricerca, gli appuntamenti di Koinè Digital Preview di Italian Exhibition Group godono del supporto attivo dagli uffici della Conferenza Episcopale Italiana e del Pontificio Consiglio della Cultura.