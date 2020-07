Convention Bureau Roma e Lazio, i soci salgono a quota 150

Nuovi soci e risultati sopra le aspettative per Convention Bureau Roma e Lazio. Questo il bilancio dell’assemblea 2020 dal titolo ‘Il prossimo futuro’ che ha segnato anche la ripresa delle attività della Fiera di Roma.

L’evento, aperto ai soli soci, ha ricevuto il supporto di Unicredit, ha visto la nomina del nuovo cda, con le conferme di Onorio Rebecchini per Federalberghi, di Stefano Fiori per Unindustria, di Daniele Brocchi per Confesercenti. Cambio, invece, per l’incaricato di Federcongressi&eventi: Claudia Golinelli prende infatti il posto di Paolo Novi.



“Abbiamo cominciato in corsa e abbiamo continuato a accelerare - ha detto il presidente Onorio Rebecchini -. Il nostro business plan prevedeva che saremmo giunti in questa fase a 108 soci e siamo a 150, e tutto questo nonostante ci siamo trovati ad affrontare un nemico invisibile”.