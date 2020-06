Nasce VOICE: IEG e Vicenzaoro danno voce a settembre al mondo dell’oreficeria e gioielleria

Si chiama VOICE ed è la risposta di IEG - Italian Exhibition Group e Vicenzaoro ad un anno che ha segnato duramente il mondo delle esposizioni del settore, tutte rinviate o cancellate. VOICE, acronimo per Vicenzaoro International Community Event, andrà in scena dal vivo (o in presenza, come si usa dire) tra sabato 12 e lunedì 14 settembre 2020 e sarà un evento che nasce dall’ascolto delle aziende, dalla loro volontà di riprendere l’attività fieristica e le relazioni con la community nazionale e internazionale della filiera.

VOICE - nell’attesa della piena ripartenza espositiva con Vicenzaoro January 2021 - riunirà dal vivo il comparto dell’oreficeria e gioielleria per rilanciarne nel mondo l’attività economica e l’export.



L’evento è realizzato in partnership con i principali attori del settore: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confartigianato, CNA, Apindustria, Confcommercio, Assocoral e, a livello internazionale, CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria.



Gli eventi si snoderanno su più aree del quartiere fieristico vicentino e un’innovativa integrazione con i più sofisticati sistemi di regia televisiva e strumentazioni digitali consentirà la diretta online di tutti i talk e seminari, visibili anche in streaming su Youtube, Instagram, e FB per permetterne il seguito in ogni parte del mondo.



VOICE sarà anche un grande showroom dove le aziende della filiera presenteranno le novità di collezione, le ultime tendenze di design e le più contemporanee innovazioni di processo e lavorazione. Gli allestimenti avranno un look&feel molto curato: un contesto allestitivo elegante ed essenziale darà il benvenuto ai buyer che potranno partecipare in presenza all’evento, mentre per i Paesi in difficoltà a raggiungere l’Italia sarà attivato il progetto “Buyer Virtual Room”: incontri programmati dagli stessi espositori e buyer attraverso la piattaforma IMOP I- EG Meeting Omnichannel Platform.



Non mancherà neppure quest’anno un fuori fiera, che andrà sotto il nome di VIOFF e che occuperà il centro di Vicenza, con il titolo “The new golden way”.



Main Sponsor dell’evento sarà UBI Banca, già al fianco di IEG per le passate edizioni di Ororarezzo, Gold Italy e Vicenzaoro January 2020.