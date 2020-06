Ruota intorno a tre punti il lavoro di preparazione alla prossima edizione di TTG Travel Experience, l’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre in concomitanza con SIA e SUN. Al centro dell’attenzione ci sono infatti il tema della sicurezza sanitaria, quello del matching ibrido e, in ultimo, la flessibilità.

Per quanto riguarda la sicurezza, Gli spazi della fiera sono stati ripensati all’interno del progetto #safebusiness per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione si svolga in piena sicurezza per tutti gli operatori.



Il secondo punto mira a garantire sia la qualità che la quantità di incontri con i buyer. Gli espositori di TTG potranno facilmente calendarizzare meeting B2B con buyer presenti anche virtualmente: un nuovo sistema agenda b2b agile, tramite un semplice link dedicato, dal proprio smartphone, tablet o computer.



Infine la flessibilità, fondamentale in una fase di mercato come questa, molto delicata. Il settore è stato decisamente colpito da questa pandemia e per ridurre l'impatto dell'emergenza gli organizzatori hanno deciso di concedere termini di cancellazione più flessibili agli espositori.



Tutto questo in un contesto che metterà al centro dell’attenzione l’aspetto prettamente umano. Think Human sarà infatti il tema portante dell’edizione 2020 di TTG Travel Experience. Un tema che suscita sempre forti emozioni e pone le persone al centro, che invita a ragionare su come innovazione, tecnologie d’avanguardia, trasformazioni sociali e avvenimenti globali possono impattare direttamente su di noi, modificando profondamente il nostro modo di vivere, di lavorare, di relazionarci e di viaggiare.