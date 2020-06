IEG, a novembre la prima edizione di Superfaces

Il 12 novembre 2020 debutterà, nel quartiere fieristico di Rimini, la prima edizione di Superfaces, un’inedita manifestazione internazionale dedicata al settore delle superfici per l’architettura, organizzata da IEG-Italian Exhibition Group.

Posizionata in un’area strategica per la domanda, Superfaces ospiterà le più recenti novità materiche di primarie aziende produttrici di pavimenti e rivestimenti nei vari materiali.



La nuova kermesse b2b, riporta HotelMag, arricchirà l’offerta fieristica dedicata alle superfici, offrendo a un pubblico di rivenditori, distributori, contractor e architetti una panoramica a 360° sul mondo delle superfici innovative per l’abitare contemporaneo e del domani.



I temi

Particolare evidenza sarà riservata alle superfici resilienti e viniliche – comparto con previsioni di crescita dal 6 al 18% tra il 2014 e il 2022 nei Paesi europei -, a resina e cemento, legno e fibre naturali, e in generale a tutti i materiali di nuova generazione, realizzati con innovative lavorazioni o nuove combinazioni.



Superfaces intende rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione e alla aumentata attenzione verso superfici sempre più performanti, trendy e idonee all’architettura 3.0 e contribuirà a ottimizzare i tempi e la completezza di reperimento delle informazioni sull’universo dei materiali di finitura per l’architettura e l’edilizia.



Tra i principali focus della prima edizione, che si svolgerà dal 12 al 14 novembre, la sostenibilità, requisito imprescindibile per ogni componente del sistema progetto, ma i riflettori saranno puntati anche sulle tendenze materiche nell’interior, ponendo l´accento sull’importanza dei materiali come asset strategico e valore aggiunto per ogni ambito progettuale, dall’Horeca al residenziale e commerciale.



Workshop e mostre

Ad arricchire l’offerta espositiva incontri e workshop tenuti da esperti del settore e una mostra tematica che raccoglierà le novità dei brand all’interno di un percorso emozionale e interattivo per fornire spunti e stimoli creativi. Sarà inoltre istituito il Superfaces Design Award 2020, riconoscimento speciale assegnato ai prodotti più all’avanguardia mostrati in fiera dalle aziende espositrici. La selezione sarà effettuata da un comitato di esperti, designer, architetti, tecnici e rivenditori.



Alla manifestazione fieristica anche un’area dedicata ai top buyer esteri: il servizio, frutto dell’attività di incoming da parte di IEG, darà la possibilità agli espositori di organizzare appuntamenti nell’apposita piattaforma di business meeting, secondo un’agenda precedentemente fissata.



“In un periodo di grande attenzione verso le novità materiche nell’interior design e dell’architettura, abbiamo voluto offrire una riposta nuova e completa ai mondi della rivendita e della progettazione – dichiara Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group -. Superfaces rappresenterà il luogo privilegiato per gli operatori del settore in cui costruire relazioni commerciali e confrontare tradizione e innovazione all’insegna della creatività. Siamo certi che questa prima edizione sarà soltanto il primo step di un’esperienza di successo, destinata a diventare punto di riferimento per i nuovi linguaggi dell’architettura”.