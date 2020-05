Congressi: le aziende sono pronte a sponsorizzare eventi virtuali

Possibile boccata d'ossigeno per il mondo degli eventi. Secondo una ricerca di Aim Group International, l’80% delle aziende sponsor si è detta pronta a investire anche su eventi virtuali ovvero la modalità che, stando alle attuali norme legate all’emergenza Covid, potrebbe prendere piede nei prossimi tempi.

La ricerca è stata effettuata coinvolgendo 350 aziende farmaceutiche e biomedicali.



Secondo gli investitori, l’evento virtuale dovrebbe essere interattivo, flessibile, in 3D e in realtà aumentata. Addio, dunque, alle modalità con semplici videochiamate.



Non solo: il 99,5% degli intervistati auspica che i contenuti siano resi disponibili a richiesta anche dopo l’evento.



Il 10% degli intervistati, inoltre, sarebbe disponibile ad aumentare il budget a fronte di una maggiore visibilità dello sponsor.



“Abbiamo notato l’elevato numero di risposte ricevute in breve tempo - afferma Gaia Santoro, head of sponsorship unit Aim Group International -, a testimonianza che questo argomento è molto sentito dalle aziende, interessate a comunicare con i loro target nonostante la crisi sanitaria. È interessante, e forse anche sorprendente, che la maggior parte degli sponsor aziendali desidera supportare l’organizzazione di eventi in presenza già per il prossimo autunno, rivelando che considerano gli eventi face-to-face come un momento strategico, che non considerano obsoleto per via delle opportunità digitali”.