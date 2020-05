“Noi ci saremo e stiamo lavorando per costruire il futuro. E in un momento delicato come questo per tutta l’industria del turismo abbiamo ancora di più voglia di fare quello che abbiamo sempre fatto con TTG Travel Experience a Rimini: essere un supporto importante per tutti gli attori della filiera”.

Gloria Armiri, brand manager di Italian Exhibition Group, apre così il percorso di avvicinamento all’appuntamento organizzato da IEG che si terrà a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre insieme a SIA e SUN. Un percorso iniziato nei giorni scorsi con un messaggio forte che sintetizza il sentiment attuale: ‘Non rinuncio a TTG’.



Dialogo con il mercato

Italian Exhibition Group e tutta la macchina organizzativa che ruota intorno al principale appuntamento b2b dedicato al turismo non si sono mai fermati anche in questo periodo di lockdown e hanno continuato a dialogare con il mercato, anche attraverso il giornale e l’agenzia di stampa di TTG Italia, mettendo in campo tutte le energie e la creatività per essere al fianco del comparto. E TTG vuole rinnovare oggi più che mai il proprio ruolo di punto di ritrovo e di confronto per l’intera industria dei viaggi, guardando ad un futuro che avrà bisogno di nuove idee, strategie, azioni.



L’uomo al centro

“In questo periodo – prosegue Armiri – stiamo ovviamente lavorando intensamente per la parte che riguarda la sicurezza per visitatori ed espositori in fiera e a breve verranno rese note tutte le indicazioni sulle misure che verranno adottate. Parallelamente abbiamo individuato quello che sarà il fil rouge della manifestazione e dei convegni che ci saranno a Rimini: ‘Think human’, ovvero mettere l’uomo al centro attraverso quattro messaggi: Think, Feel, Speak, Act”.



Un tema che invita a ragionare su come innovazione, tecnologie d’avanguardia, trasformazioni sociali e avvenimenti globali possono impattare direttamente sulle persone, modificando profondamente la domanda e conseguentemente l’offerta di beni e servizi. Inclusi quelli orientati ai viaggi e all’ospitalità.



Altro aspetto che viene confermato rispetto allo scorso anno è quello delle vacanze attive, mentre a breve partirà anche una call to action per Book&Go, il focus sui libri che parlano di viaggi.