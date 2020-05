Emilia Romagna, Veneto e Lombardia chiedono un fondo per le fiere

“Serve istituire, presso il ministero dello Sviluppo economico, un fondo nazionale per sostenere il sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano”. È la richiesta inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, insieme con i presidenti della Lombardia, Attilio Fontana, e del Veneto, Luca Zaia.

La richiesta al Governo prende le mosse dal perdurare della crisi sanitaria determinato dal Covid-19, che ha colpito soprattutto le tre regioni italiane leader nel settore fieristico – spiega una nota della Regione Emilia-Romagna -. Realtà che rappresentano il 65% dell’attività fieristica in Italia e oltre il 75% delle manifestazioni internazionali e che, a partire dal febbraio scorso, hanno visto la cancellazione degli di eventi programmati nel 2020, con un danno stimato, per le sole tre realtà regionali, di circa 700 milioni di euro e di oltre un miliardo se si considera anche l’indotto”.



Il fondo punta a sostenere tutta la filiera degli operatori del settore fieristico, ovvero “i soggetti organizzatori, nei quartieri fieristici di proprietà o di terzi, gli eventi di carattere almeno nazionale, i soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici dove si svolgono eventi di carattere almeno nazionale”.



L’aiuto dovrà essere notificato alla Commissione europea ed essere connesso alle perdite registrate e vincolato alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche eventualmente nel biennio 2021/2022. “Aiuti anche subordinati – precisa ancora il comunicato – all’impegno a realizzare quegli investimenti sui quartieri, necessari per garantire la sicurezza sanitaria degli eventi e la predisposizione di aree attrezzate da adibire a eventuali situazioni di emergenza sanitaria”.