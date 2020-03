Mibact, è partita la maratona live-streaming ‘L’Italia chiamò’

È partita la grande maratona live-streaming organizzata dal Mibact ‘L’Italia chiamò’. Fino a mezzanotte, sul canale Youtube del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, conduttori di radio e tv, mondo della cultura, della scienza, dell'economia e dell'innovazione, oltre a esponenti della società civile, si alterneranno davanti ai microfoni per raccontare come sta reagendo l'Italia all'emergenza coronavirus e sostenere una raccolta fondi a favore di medici e infermieri.

I protagonisti

Da Linus e Nicola Savino di Radio Deejay a Ernesto Assante de La Repubblica, da Luca Sofri de Il Post a Barbara Carfagna, Pierluigi Diaco e Andrea Vianello di Rai1. E ancora Massimo Cerofolini di Rai Radio 1, Marino Sinibaldi di Rai Radio3, Simone Spetia di Radio24, Helga Cossu di SkyTg24, Laura Delli Colli, la squadra di RTL con Enrico Galletti, Stefano Mannucci, Andrea Pezzi e Barbara Sala, Barbara Gasperini di The New's Room, Massimo Giannini di Radio Capital e Anna Pettinelli di Rds.



