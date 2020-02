Domani a Bari la prima tappa del Roadshow Giappone organizzato con TTG Travel Experience

Sono le regioni del Sud Italia ad accogliere il secondo ciclo di incontri di aggiornamento sul Giappone organizzati da JNTO (Ente Nazionale del Turismo Giapponese) in collaborazione con TTG Travel Experience. Dopo le tappe in Piemonte e in Veneto che hanno chiuso il 2019, il primo appuntamento in calendario per il 2020 vede protagonista Bari.

La giornata di lavori è suddivisa in due sessioni, secondo il nuovo format sperimentato con successo nella prima parte del tour. Sotto la lente, le novità utili per vendere al meglio la destinazione, in forte crescita nella domanda dei viaggiatori italiani che puntano verso Oriente alla scoperta delle grandi metropoli ma anche dei paesaggi naturalistici e dei luoghi della tradizione e della cultura giapponese.



La prima sessione si apre alle ore 10:00 e vede in qualità di espositori JNTO, Cathay Pacific Airways, China Airlines, Iberojapan, Miki Travel e Nippon Travel Agency.

La seconda sessione, aperta da JNTO alle ore 13:30, è invece riservata al lunch di networking tra agenzie e tour operator. Fanno parte del team espositori Alidays Tour Operator, Ares Viaggi, ANA-All Nippon Airways, Baiana Tour Operator, Cathay Pacific Airways, Go Asia, H.I.S., I Grandi Viaggi, I Viaggi dell’Airone, Jal-British Airways-Finnair-Iberia, JTB Italy, Kel 12 National Geographic Expeditions, Naar Tour Operator, Thai Airways, The Net.

Entrambe le sessioni sono strettamente riservate ai professionisti del settore.

- Coloro che desiderano partecipare come buyer alla sessione DMC del mattino (ore 10), ovvero Tour Operator che non programmano ancora il Giappone o lo programmano da poco; operatori MICE che desiderano incontrare i fornitori Giapponesi, possono inviare la richiesta di partecipazione cliccando su: https://eventi.segreteriaorganizzativa.net/documents/INVITATION4_BARI_SALERNOB.pdf

- Coloro che invece pensano di partecipare come buyer alla sessione Tour Operator del lunch (ore 13:30), ovvero agenzie di viaggi che desiderano approfondire la conoscenza del prodotto incontrando i Tour Operator Italiani e l’ente del Turismo, possono inviare la richiesta di partecipazione cliccando su: https://eventi.segreteriaorganizzativa.net/documents/INVITATION4_BARI_SALERNOA.pdf

La seconda tappa del Roadshow Giappone è fissata per il 12 febbraio a Salerno.