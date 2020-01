Riparte a febbraio dal Sud Italia il Roadshow JNTO organizzato con TTG Travel Experience

Dopo il tour che lo scorso autunno l’ha visto protagonista a Torino e a Verona, il Roadshow Giappone organizzato in collaborazione con TTG Travel Experience si prepara per due nuove tappe nel Sud Italia. Nelle giornate del 12 e del 13 febbraio l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO) sarà rispettivamente a Bari e a Salerno per presentare ai professionisti del settore le novità di prodotto più in linea con i gusti della clientela italiana.

Richiesto in ogni stagione, l’arcipelago asiatico attrae fasce di utenza estremamente differenziate: sposi in viaggio di nozze, appassionati di turismo spirituale oppure di manga, viaggiatori interessati alla storia dei samurai oppure desiderosi di immergersi nella quiete delle cittadine rurali come nel frizzante ritmo di vita delle metropoli.

Questi e molti altri prodotti vengono presentati secondo l’innovativo format che prevede due distinte sessioni di lavoro: una sessione mattutina riservata all’incontro tra i DMC giapponesi e i tour operator nuovi sulla destinazione che desiderano partecipare come visitatori, e una sessione pomeridiana dedicata all’incontro tra i tour operator italiani specializzati sul Giappone e agli agenti di viaggi.

Numerosi gli espositori che hanno aderito ai due momenti di lavoro, sempre introdotti e presenziati dall’Ente Nazionale del Turismo Giapponese.



Coloro che desiderano partecipare come buyer alla Sessione DMC del mattino, ovvero tour operator che non programmano ancora il Giappone o lo programmano da poco e operatori MICE che desiderano incontrare i fornitori giapponesi, possono inviare la loro richiesta cliccando su: https://eventi.segreteriaorganizzativa.net/documents/INVITATION4_BARI_SALERNOB.pdf



Coloro che invece intendono partecipare come buyer alla Sessione Tour Operator pomeridiana, ovvero le agenzie di viaggi che desiderano approfondire la conoscenza del prodotto incontrando i tour operator italiani e l’Ente del turismo, possono inviare la richiesta cliccando su: https://eventi.segreteriaorganizzativa.net/documents/INVITATION4_BARI_SALERNOA.pdf

Il Roadshow Giappone è riservato ad agenti di viaggi e professionisti del turismo. La richiesta di partecipazione in qualità di visitatori è gratuita con preiscrizione obbligatoria.