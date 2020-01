Il turismo all'aria aperta approda alla Bmt di Napoli

Camper, caravan, campeggio e più in generale turismo all’aria aperta. Si allarga a queste tematiche la prossina edizione della Bmt di Napoli, che si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 20 al 22 marzo prossimi.

“In Europa e in Italia cresce vertiginosamente la voglia di vacanze all’aria aperta – si legge in una nota - con il forte avanzare della dimensione green che si sta sempre più orientando verso consumi turistici ecosostenibili, che la tecnologia dei nuovi mezzi dell’abitar viaggiando rende possibile coniugando comfort e rispetto ambientale”.



Anche per il mercato del centro-sud Italia arriva quindi la possibilità di visitare una fiera dedicata al turismo itinerante nelle sue varie forme, dal Caravanning al Camper Style, alle attrezzature per il campeggio e per il turismo outdoor e alla ricettività territoriale.