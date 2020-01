Bmt di Napoli, ecco i focus dell'edizione 2020

Più spazio all’incoming e all’area Contact&Hotellerie e new entry per Expo Caravan e Bus Operator. Sono queste le prime indicazioni che emergono sulla prossima edizione della Bmt di Napoli, che quest’anno coinciderà con il primo weekend di primavera.

Dal 20 al 22 marzo l’appuntamento b2b torna negli spazi della Fiera d’Oltremare per proporre al mercato una visione completa del prodotto turistico proposto in ogni sua componente, dai tour operator ai villaggi turistici, dagli alberghi alle crociere, dal turismo benessere a quello esperienziale, enogastronomico, sportivo e plein air, dai bus operator ai servizi assicurativi.



Sul fronte del segmento inbound, che come detto verrà potenziato e la borsa napoletana proporrà come ogni anno quattro workshop di prodotto dove l’offerta italiana incontrerà la domanda internazionale.



Confermate anche per Bmt 2020 le agevolazioni per il trasporto e il soggiorno degli agenti di viaggio che visiteranno al borsa e per i visitatori professionisti, così come gli inviti al Pizza Party di venerdì 20 e sabato 21 e la grande Festa Bmt del venerdì sera.