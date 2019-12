Grandi numeri e alta qualità. È racchiusa in queste due definizioni la sintesi dell'edizione 2019 di TTG Travel Experience, l'evento organizzato da Italian Exhibition Group che si è tenuto alla Fiera di Rimini lo scorso mese di ottobre in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach & Outdoor Style.

Tre giorni di lavoro b2b che si sono chiusi con un incremento dell'11 per cento in termini di presenze, numeri che portano avanti quella che è ormai una crescita continua da qualche anno, con orizzonti sempre più internazionali. "Le tre manifestazioni hanno avuto il coraggio di fare sistema per fornire un orizzonte completo su tutti i temi del turismo, un coraggio che ha portato al successo", era stato il commento del presidente IEG Lorenzo Cagnoni, che ha anche annunciato l'avvio di un progetto di sviluppo del quartiere fieristico per venire incontro a una domanda sempre più forte...



