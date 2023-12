Milano sarà sempre più centrale nei piani strategici di espansione di Trenitalia. Lo conferma Pietro Diamantini, direttore divisione Business AV di Trenitalia, che spiega come il traffico sia cresciuto già nel 2022, per arrivare quest’anno a un vero e proprio “boom dell’alta velocità”.

Diamantini rileva inoltre come la percentuale di persone in smart working si sia notevolmente ridotta nel post Covid: “Si avverte oggi l’esigenza di tornare al lavoro e di avere meeting in presenza, riportando il trasporto su rotaia a recuperare il terreno perso”.



Trenitalia ha inoltre compreso l’importanza di creare sinergie tra il settore dei viaggi d’affari e quello del leisure. "Per questo abbiamo investito risorse nel bleisure e nel collegamento tra business travel e prolungamento del soggiorno”.



Su questo tema, Diamantini sottolinea come Milano stia crescendo anche sul fronte del trasporto di clientela leisure, accanto a Roma; “per questo – aggiunge il manager - la nostra presenza e i nostri investimenti su questa città aumenteranno in modo significativo”. I.C.