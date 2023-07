Webins, spazio alle proposte per il turismo outdoor

La compagnia è al lavoro per sviluppare nuovi prodotti specialistici dedicati a campeggi e stabilimenti balneari

Occhi puntati su campeggi e stabilimenti balneari. Sono questi i due settori su cui Webins è al lavoro per sviluppare nuovi prodotti specialistici di assicurazione, assecondando la forte domanda outdoor del turismo post-pandemico.

Coverflight

“Al tempo stesso, onde prevenire i possibili disagi manifestatisi dall’estate scorsa sul fronte aereo - sottolinea Marcello Alesse (nella foto), ceo B&t Insurance - è stato rafforzato il prodotto Coverflight: la polizza che tutela viaggiatore e agenzia in caso di cancellazione volo regolarmente previsto, ma anche di annullamento o modifica del viaggio originariamente prenotato”.



“Vista la grande richiesta, abbiamo deciso di ampliare la copertura, estendendola a tutti i mezzi di trasporto, nonché alla tutela delle penali dei servizi a terra parzialmente persi e non goduti. In seguito all’esperienza Covid, gli eventi più temuti sono oggi quelli che non riescono a essere neppure immaginati e il volo, paradossalmente, è finito per rientrare in questa categoria, non solo per il moltiplicarsi degli scioperi o l’assenza di personale, ma anche per i fenomeni estremi legati al cambiamento climatico”.



In 4 click

Sul fronte della digitalizzazione, la possibilità di scegliere e comparare il prodotto offerto in appena quattro click sta inoltre favorendo l’integrazione dei servizi sul sito e nei sistemi di prenotazione delle agenzie di viaggi, così come su quelli dei tour operator.