Natura e cultura sul Trenino Verde delle Alpi

Il 2023 è iniziato positivamente per l’azienda ferroviaria BLS AG, che propone il Trenino Verde delle Alpi, con ottimi risultati in gennaio e aprile, mesi che solitamente non riscuotono grande successo a causa del meteo ancora incerto.

“L’obiettivo principale per il Trenino Verde delle Alpi - spiega la responsabile relazioni Italia per la mobilità, Ilona Ott - è sicuramente quello di rendere il prodotto riconoscibile come opzione principale per visitare la regione tra Domodossola e Berna, tra natura e cultura. Le proposte permettono di salire a scendere dal treno panoramico per escursioni nel cuore delle Alpi Svizzere, includendo la navigazione sul lago di Thun, circondato dalle cime bernesi e da villaggi e castelli. Inoltre, vorremmo continuare a promuovere attivamente il nostro canale di vendita online”.

Sul fronte della domanda “abbiamo molte richieste per le ‘carte 2 giorni Trenino Verde BLS’. Il nostro prodotto si è trasformato, diventando un’esperienza per il tempo libero anche per i viaggiatori individuali e non solo per i gruppi”. Proprio per spingere sulle vendite “abbiamo lanciato la Carta 2 giorni Trenino Verde BLS, che permette l’andata sulla linea del Trenino Verde delle Alpi tra Domodossola e Berna, una navigazione sul lago di Thun e il ritorno nell’arco di validità di due giorni. È così possibile fermarsi per una o due notti nella regione dell’Oberland Bernese o a Berna. Da quest’anno sulla linea del Trenino Verde delle Alpi circola un nuovissimo treno panoramico. Attualmente si sposta tra Briga e Berna, ma dall’anno prossimo viaggerà da Domodossola”. Per il 2023, “continueremo a incrementare la brand awareness sul mercato italiano con progetti b2b e attività legate a digital media e stampa”.